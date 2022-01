“Lascio Alex Belli”. Bomba al GF Vip, Delia Duran ha deciso dopo quello che ha scoperto: “Non doveva farlo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono mesi che non si fa altro che parlare di loro tre. Ma la noia non sembra essere davvero ancora arrivata. Almeno a giudicare dalla girandola di emozioni che Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge stanno provando e fanno provare. Certo gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno già deciso con chi stare, chi bocciare e chi ‘giustificare’. Però qui la questione si sta facendo seria, visto che c’è in ballo un matrimonio, ovvero, indipendentemente dal genere dei partecipanti, il primo nucleo fondante di ogni società o comunità che dir si voglia. Al bando le chiacchiere sociologiche, comunque, tornando al reality che flirta con la fiction nelle ultime ore sono arrivati numerosi messaggi riguardanti il noto triangolo. Cominciamo dall’influencer che si è vista arrivare in Casa la moglie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono mesi che non si fa altro che parlare di loro tre. Ma la noia non sembra essere davvero ancora arrivata. Almeno a giudicare dalla girandola di emozioni chee Soleil Sorge stanno provando e fanno provare. Certo gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno giàcon chi stare, chi bocciare e chi ‘giustificare’. Però qui la questione si sta facendo seria, visto che c’è in ballo un matrimonio, ovvero, indipendentemente dal genere dei partecipanti, il primo nucleo fondante di ogni società o comunità che dir si voglia. Al bando le chiacchiere sociologiche, comunque, tornando al reality che flirta con la fiction nelle ultime ore sono arrivati numerosi messaggi riguardanti il noto triangolo. Cominciamo dall’influencer che si è vista arrivare in Casa la moglie di ...

Advertising

AnnaM23189 : RT @esercitodelsole: Quando ci fu la paparazzata a Delia, lei mandó un audio a Cuozzo in cui diceva “Lascio Alex e gli dico la verità, che… - zia_ivy : RT @esercitodelsole: Quando ci fu la paparazzata a Delia, lei mandó un audio a Cuozzo in cui diceva “Lascio Alex e gli dico la verità, che… - samira59905359 : RT @esercitodelsole: Quando ci fu la paparazzata a Delia, lei mandó un audio a Cuozzo in cui diceva “Lascio Alex e gli dico la verità, che… - esercitodelsole : Quando ci fu la paparazzata a Delia, lei mandó un audio a Cuozzo in cui diceva “Lascio Alex e gli dico la verità, c… - Carme69_B : RT @TrashStellare: 'Se Alex vuole fare dichiarazioni d'amore può farle di persona' 'gli aerei li lascio agli altri' SOLEEEEE ???????????? #gf… -