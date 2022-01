Isola dei Famosi | i concorrenti parteciperanno in coppia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tantissime novità nella prossima edizione dell’dei. Manca sempre meno al ritorno di Ilary Blasi, riconfermata alla conduzione del programma. Ancora non si conosce il cast completo ma, secondo alcune indiscrezioni, ipotrebbero partecipare in; due di queste potrebbero essere formate da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons. “Siamo in grado di darvi alcune anticipazioni su chi saranno i naufraghi e in particolare oggi vi daremo conto delle prime due coppie diche prenderanno parte all’dei2022. Già parliamo di coppie perché si tratta di quattro personaggi che, un po’ come è già capitato al Grande Fratello, saranno in realtà dueed ...

Advertising

Giusepp26551025 : RT @robynspower: Santa Maria di Mediaset che fa la promozione dell'isola dei famosi con 2 mesi di anticipo il suo potere #uominiedonne htt… - Nerys__ : RT @QuanteStorieRai: 'Sono stato uno dei primi parenti ad arrivare sull'isola e sono rimasto l'ultimo' la testimonianza di Kevin Rebello ch… - InstantKarma_0 : Che la 'rrrrreconquista' di Del1a abbia inizio. Copione scadente però. Già visto è rivisto. Un mix di Temptation I… - Dorian221190 : RT @Tristan__esdpv: MA OGGI QUESTA PUNTATA È UN CROSSOVER CON L’ISOLA DEI FAMOSI ?? #uominiedonne - arpaveneto : Aggiornamento #incendio presso #Agrofert di #Isola della Scala: le analisi dei campioni prelevati presso il focolai… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Secondo Mario, le nuove gomme daranno un contributo importante nel rendere più incerta e ... dotate cioè di una componente propulsiva elettrica messa a disposizionecostruttori da un ...'L'Famosi sarebbe un'avventura fantastica, sarebbe sicuramente il reality più giusto per me. Non avrei paura a buttarmi dall'elicottero in mare, mi ci lancerei direttamente in backflip!, ...Via alle varietà tardive delle clementine, la Orri da Israele a 2,50 euro. Sempre care le pere, arance e kiwi stabili ...CAGLIARI. Cresce in Sardegna l'attività dei trapianti d'organo. Lo registra l'ultimo rapporto del Centro nazionale trapianti dell'Istituto superiore di Sanità. Nel 2021 nell'Isola sono stati eseguiti ...