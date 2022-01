“Io lo lascio”, rottura in diretta al GF Vip? La decisione tra le lacrime (Di martedì 18 gennaio 2022) Una delle storie d’amore di cui siamo stati testimoni durante il Gf Vip è arrivata al capolinea. La rottura è arrivata in diretta. Nella sesta edizione del Gf Vip abbiamo visto diverse coppie nascere e dividersi dopo poco tempo all’interno del programma. Ma tra le storie d’amore che stanno tenendo banco dall’inizio del reality show è il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo la decisione dell’attore di lasciare la casa di Cinecittà e tornare alla sua vita quotidiana con la moglie. Le cose però si sono invertite quando la modella è entrata a far parte del reality show per una sola settimana con l’obiettivo di schiarirsi le idee e capire cosa fare. Pare però che Delia sia arrivata ad una scelta definitiva. Gf Vip, clamorosa rivelazione della ... Leggi su chenews (Di martedì 18 gennaio 2022) Una delle storie d’amore di cui siamo stati testimoni durante il Gfè arrivata al capolinea. Laè arrivata in. Nella sesta edizione del Gfabbiamo visto diverse coppie nascere e dividersi dopo poco tempo all’interno del programma. Ma tra le storie d’amore che stanno tenendo banco dall’inizio del reality show è il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo ladell’attore di lasciare la casa di Cinecittà e tornare alla sua vita quotidiana con la moglie. Le cose però si sono invertite quando la modella è entrata a far parte del reality show per una sola settimana con l’obiettivo di schiarirsi le idee e capire cosa fare. Pare però che Delia sia arrivata ad una scelta definitiva. Gf, clamorosa rivelazione della ...

MariluceBardi : @egocentricaa_ Non solo, Delia lasciò il marito per Alex. E Mila a sua volta fu la causa della rottura con la VERA… - ag_notizie : E' rottura in casa autonomista, Pendolino lascia l'ex Mpa: 'Abbiamo visioni diverse” - raikantatini : no davvero, non ho prestato abbastanza attenzione per non rendermi conto della rottura? no perché se no vado a rive… - Fabyo_68 : RT @MinoEbasta86: Federica si è lasciata da un pezzo con Mario. Ne parlò anche con Gian della sua difficoltà a riavere un rapporto dopo que… - MinoEbasta86 : Federica si è lasciata da un pezzo con Mario. Ne parlò anche con Gian della sua difficoltà a riavere un rapporto do… -