Infrastrutture | con il Pnrr finisca l’epoca dei No a tutto

Tra le tante sfide del ministro Enrico Giovannini, la più importante sulla quale è chiamato ad incidere – al pari del premier Draghi e dei ministri Colao, Cingolani e Giorgetti – è quella culturale, per tornare a concepire l'infrastruttura come un corpo integrato e non estraneo al processo di sviluppo che si intende costruire. UN'INFRASTRUTTURA CREA VALORE DIFFUSO Nel dibattito di questi mesi sul Pnrr (a parte la recrudescenza di alcuni episodi di violenza in Piemonte sulla Tav) sta prevalendo la percezione delle Infrastrutture come un corpo fondamentale per definire la crescita delle comunità, ed evitare nell' attuazione del Recovery Plan la frattura tra le aree più dinamiche del Paese e le regioni meno innovative, che hanno invece bisogno delle Infrastrutture fisiche/digitali per attrarre investitori e potenziare anche l'offerta ...

