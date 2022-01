Incidente sulla Pontina, traffico paralizzato in direzione Roma (Di martedì 18 gennaio 2022) Stamattina si è verificato un in Incidente che ha coinvolto più veicoli sulla SS148 Pontina. Sinistro che ha provocato code fino a 4 chilometri con tendenza in diminuzione tra Casalazzara e Pomezia in direzione di Roma. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Stamattina si è verificato un inche ha coinvolto più veicoliSS148. Sinistro che ha provocato code fino a 4 chilometri con tendenza in diminuzione tra Casalazzara e Pomezia indi. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online)

Advertising

Montecitorio : 'La costruzione dell'#Europa non è un incidente della storia, non è una parentesi; è risultato di lotte, battaglie,… - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Tesla pubblica i dati del suo nuovo rapporto sulla sicurezza dell'#Autopilot: un incidente ogni 4,31 milioni di miglia… - baritoday : Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato e code in direzione sud - ilfaroonline : Incidente sulla Pontina, traffico paralizzato in direzione Roma - Borderline_24 : #Bari, #Incidente sulla statale 16: #Traffico in tilt all'altezza di Carrassi -