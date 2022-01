Giustizia, se l'abuso del diritto viene eretto a sistema: le leggi "sgradite" e il pessimo vizio della sinistra (Di martedì 18 gennaio 2022) Si dice, non del tutto a torto, che esiste un garantismo classista per cui ci si indigna quando l'inGiustizia molesta la gente "perbene", mentre se il malcapitato è un poveraccio, tanto più se immigrato, ci vuole il randello e altro che presunzione di innocenza e diritti della difesa. Il rilievo avrebbe un senso se non fosse fatto dai responsabili di un pregiudizio opposto, e cioè quello per cui il privilegio economico e sociale costituisce un titolo sufficiente a "meritare" una Giustizia cattiva: che è un atteggiamento identicamente classista. Ma non basta. Perché ad opporsi al primo pregiudizio (che tanto per intenderci chiameremo di destra) non c'è soltanto quello di segno contrario per cui è giusto che "anche i ricchi piangano", ma un impedimento sistematico: e cioè la completa estraneità, anzi l'avversione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Si dice, non del tutto a torto, che esiste un garantismo classista per cui ci si indigna quando l'inmolesta la gente "perbene", mentre se il malcapitato è un poveraccio, tanto più se immigrato, ci vuole il randello e altro che presunzione di innocenza e dirittidifesa. Il rilievo avrebbe un senso se non fosse fatto dai responsabili di un pregiudizio opposto, e cioè quello per cui il privilegio economico e sociale costituisce un titolo sufficiente a "meritare" unacattiva: che è un atteggiamento identicamente classista. Ma non basta. Perché ad opporsi al primo pregiudizio (che tanto per intenderci chiameremo di destra) non c'è soltanto quello di segno contrario per cui è giusto che "anche i ricchi piangano", ma un impedimentotico: e cioè la completa estraneità, anzi l'avversione, ...

