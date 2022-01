Genoa, altro giocatore positivo al Covid: non ha giocato con la Fiorentina (Di martedì 18 gennaio 2022) Brutte notizie per il Genoa. Dopo la pesante sconfitta a Firenze e la rottura della trattativa con Bruno Labbadia, il club ligure deve fare anche i conti con un nuovo caso Covid-19. Il Genoa ha infatti reso noto che “nella giornata di ieri un giocatore della prima squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto tempestivamente in isolamento domiciliare, non partecipando alla partita Fiorentina-Genoa. Le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Brutte notizie per il. Dopo la pesante sconfitta a Firenze e la rottura della trattativa con Bruno Labbadia, il club ligure deve fare anche i conti con un nuovo caso-19. Ilha infatti reso noto che “nella giornata di ieri undella prima squadra è risultatoalla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto tempestivamente in isolamento domiciliare, non partecipando alla partita. Le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate“. SportFace.

