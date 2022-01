"Gang, centri sociali, violenti: la sinistra smetta di corteggiare i violenti" (Di martedì 18 gennaio 2022) Dagli scontri di piazza degli antagonisti al dilagare delle baby Gang: l'emergenza sicurezza interessa Torino ma coinvolge anche Milano. E la Montaruli incalza il Pd: "Amministratori hanno partecipato al corteo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Dagli scontri di piazza degli antagonisti al dilagare delle baby: l'emergenza sicurezza interessa Torino ma coinvolge anche Milano. E la Montaruli incalza il Pd: "Amministratori hanno partecipato al corteo"

pezzgiorgio : In primis da una quercia nn può nascere un melarancio,perciò º 3 generazioni africani erano e africani sono le gang… - AmbrogioPaola : ?? Oggi, come @FratellidItalia, abbiamo ribadito che Torino non può rimanere ostaggio di baby gang e centri sociali. -