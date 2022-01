(Di martedì 18 gennaio 2022) L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana pubblica una nota di chiarimenti in relazione alla nota n.437 del 13 gennaio, con la quale ha fornito indicazioni in merito al funzionamento delle attività didattiche ine precisato che lapuò essere attivata solo per motivi legati al Covid. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Didattica digitale integrata: chi fa cosa (collegio docenti, consiglio di classe), orario lezioni, i tre modelli - MatthewWoody : @lara93 @ScuolaNoCovid @soloscatole Averli tutti per forza a casa mi sembra davvero poco costruttivo. Didattica di… - icmarcellina : @icmarcellina Modalità di invio della comunicazione di positività e richiesta Didattica Digitale Integrata - veranuvola : @rosmas1980 @claritas_clara Didattica Digitale Integrata - sammy78873650 : @orizzontescuola Allora iniziate togliendo tablet e cellulari dall’infanzia alle elementari, la didattica digitale… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica digitale

Orizzonte Scuola

... hanno fatto registrare in pochi giorni diverse positività al Covid - 19 tra alunni e docenti e quattro classi sono state poste in sorveglianza con ricorso allaintegrata. La ...... che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: attività: è sospesa l'attività in presenza, si applica la...Ho letto l’intervista al prof. Marino Borrelli (Università della Campania) su “Tecnica della scuola” on line, del 14 gennaio. Il professore, che ad “inizio della pandemia ha studiato il sistema del di ...Dove sei: Homepage > Lista notizie > Al via le nuove attività didattiche in museo per le scuole del territorio Da gennaio 2022 è di nuovo possibile prenotare attività per le scuole al Museo civico di ...