Dal 27 Gennaio arriva su Prime Video Tre sorelle, commedia tutta al femminile

Disponibile dal 27 Gennaio su Prime Video Tre sorelle, nuova commedia completamente al femminile firmata da Enrico Vanzina

In arrivo dal 27 Gennaio su Prime Video l'ultimo film di Enrico Vanzina, Tre sorelle, una commedia tutta al femminile, un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite. Il film è prodotto da New International in collaborazione con RTI e Prime Video ed è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood dove è stato proiettato in anteprima. Il regista Enrico Vanzina ha collaborato anche come coautore della colonna sonora.

