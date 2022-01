Advertising

Eurosport_IT : 'Scommettiamo che ho il Covid, ti offro la cena se non risulto positivo entro tre giorni' ?? L'australiano Bernard… - fisco24_info : Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino: Giudice sportivo sanziona campani per mancata disputa gara 21/12 - wbfe : RT @steal61: ????C'è un Giudice a Berlino Anzi a Palermo Il Consiglio di Giustizia Amministrativa vuol vederci chiaro, ordina istruttoria e l… - ScMotorieSelmi : Covid: giudice, Udinese-Salernitana 3-0, -1 punto a campani - Milady187242253 : RT @steal61: ????C'è un Giudice a Berlino Anzi a Palermo Il Consiglio di Giustizia Amministrativa vuol vederci chiaro, ordina istruttoria e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giudice

... non si è mai disputata, a causa dell'assenza della squadra granata che era stata fermata dall'Asl di competenza per i numerosi casi di positività alemersi nei giorni precedenti. Il...Ilsi era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. . 18 gennaio 2022(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. Questo ha deciso nei confronti della Salernitana il giudice sportivo di serie A, che ha deciso di applicare alla ...Il Giudice sportivo ha deciso per il 3-0 a tavolino e un punto ... di Colantuono per la trasferta in Friuli per la presenza nel gruppo squadra di positivi al Covid. Una decisione che, secondo il ...