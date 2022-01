Coppa Italia, Juventus-Sampdoria 4-1: primo gol blucerchiato per Conti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Juventus supera la Sampdoria per 4-1 e va ai Quarti di Coppa Italia. L'unico gol blucerchiato lo segna l'ex Milan Andrea Conti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lasupera laper 4-1 e va ai Quarti di. L'unico gollo segna l'ex Milan Andrea

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - ElvosoG : RT @sportmediaset: #Juventus, Landucci: 'Siamo stati bravi, l'atteggiamento è quello giusto'. #SportMediaset - LotiratureClub : RT @K_1900_: Normalissima serata di Coppa Italia. Vittoria dopo 120 minuti. Tutti felici. E invece i fasci picchiano altri laziali. Vermi. -