Cacciari e il booster | chi ora lo elogia è patetico

(Di martedì 18 gennaio 2022) Massimo, come è noto, non si è mai dichiarato un no-vax, bensì si è schierato coraggiosamente contro la linea illiberale del governo di turno, evidenziandone spesso i chiari profili di incostituzionalità, tant’è che in questi giorni ha ricevuto la sua terza dose. Ma dal momento che lo stesso filosofo veneziano era stato, a sua insaputa, precedentemente arruolato tra i no-vax dal giornale unico del virus, l’essersi fatto inoculare ilha scatenato molte reazioni scomposte presso la componente più aggressiva della sempre più esigua minoranza dei renitenti al vaccino.si fa ilA questo punto, quasi all’unisono, la schiacciante maggioranza dei giornalisti schierati acriticamente con l’imperante dogma sanitario ha metaforicamente riaccoltonel mondo ...

: "Fatto terza dose di vaccino"/ "Filosofi rispettano le leggi, anche folli" Dopodiché,ha affermato di avere fatto ricorso alperché obbligato dalle norme: 'Se esiste una ...... Infine l'intervista a Massimo, accusato di incoerenza da parte del popolo no vax dopo aver ricevuto la doseMassimo Cacciari, come è noto, non si è mai dichiarato un no-vax, bensì si è schierato coraggiosamente contro la linea illiberale del governo di turno, evidenziandone spesso i chiari profili di incost ...Dopo questa sintetica rievocazione di una apocalisse sanitaria che secondo il nostro pare aver messo in forse la sopravvivenza della specie, così conclude la sua lezioncina D’Alessandro: “ Cacciari re ...