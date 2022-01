Brighton-Chelsea, le formazioni ufficiali: torna Jorginho dal 1? (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Chelsea vuole tornare al successo dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Manchester City, ma questa sera dovrà fare i conti con un Brighton in serie positiva da quattro partite (di seguito le formazioni ufficiali). I ‘Seagulls” non perdono dal 15 dicembre, 0-1 in casa contro il Wolverhampton: da allora sono rimasti imbattuti nelle cinque gare successive. Tra queste è compresa anche la sfida di andata contro i Blues a “Stamford Bridge”, terminata 1-1 con il pareggio ospite di Danny Welbeck al 91? in risposta al vantaggio di Romelu Lukaku. Nella striscia positiva rientra anche la vittoria esterna contro il West Bromwich in FA Cup (1-2): al quarto turno, i biancoblú se la vedranno con il Tottenham a Londra. Il Brighton è la squadra che ha pareggiato più volte finora in ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilvuolere al successo dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Manchester City, ma questa sera dovrà fare i conti con unin serie positiva da quattro partite (di seguito le). I ‘Seagulls” non perdono dal 15 dicembre, 0-1 in casa contro il Wolverhampton: da allora sono rimasti imbattuti nelle cinque gare successive. Tra queste è compresa anche la sfida di andata contro i Blues a “Stamford Bridge”, terminata 1-1 con il pareggio ospite di Danny Welbeck al 91? in risposta al vantaggio di Romelu Lukaku. Nella striscia positiva rientra anche la vittoria esterna contro il West Bromwich in FA Cup (1-2): al quarto turno, i biancoblú se la vedranno con il Tottenham a Londra. Ilè la squadra che ha pareggiato più volte finora in ...

