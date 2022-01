Amici | allievo costretto a lasciare lo studio | “lo stanno torturando | povero”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Undinon sta trascorrendo giorni tranquilli ed è stato perfinolo, durante la puntata. Ecco cosa sta succedendo.-AltranotiziaIl 9 gennaio sono ricominciate le puntate pomeridiane di. Grandi emozioni e ospiti d’eccezione come Coez oppure Arisa che è ritornata sul quel palco che l’ha consacrata come insegnante di canto. Tante sfide, ancora in corso, per prepararsi al gran finale, Il Serale. Ma, nel frattempo, durante la puntata del 16 gennaio, ci sono stati momenti di profonda tensione che hanno portato, addirittura, all’esclusione di undallo. Le difficoltà man manoaumentando così come anche le aspettative. Cos’è ...