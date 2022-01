VIDEO Nadal-Giron, Australian Open 2022: highlights e sintesi. Debutto senza grandi problemi per il vincitore 2009 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Rafael Nadal il Debutto negli Australian Open 2022 non è un problema. Ed era difficile pensare il contrario: pochissime erano le chance che l’americano Marcos Giron gli arrivasse anche semplicemente vicino, e difatti 6-1 6-4 6-2 a favore del mancino di Manacor è stato. Giornata, in sostanza, di ordinaria amministrazione per l’iberico, che per la prima volta in carriera sta giocando uno Slam da unico dei Big Three del tennis mondiale, vista l’assenza tanto di Roger Federer quanto, dopo le burrasche delle ultime due settimane, di Novak Djokovic. Australian Open 2022, Rafa Nadal: “Non sono al 100%, primi giorni post Covid massacranti. Stanco di parlare di Djokovic” Prossima sfida un po’ inattesa per ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Rafaelilneglinon è un problema. Ed era difficile pensare il contrario: pochissime erano le chance che l’americano Marcosgli arrivasse anche semplicemente vicino, e difatti 6-1 6-4 6-2 a favore del mancino di Manacor è stato. Giornata, in sostanza, di ordinaria amministrazione per l’iberico, che per la prima volta in carriera sta giocando uno Slam da unico dei Big Three del tennis mondiale, vista l’astanto di Roger Federer quanto, dopo le burrasche delle ultime due settimane, di Novak Djokovic., Rafa: “Non sono al 100%, primi giorni post Covid massacranti. Stanco di parlare di Djokovic” Prossima sfida un po’ inattesa per ...

