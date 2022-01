Uomini e Donne, anticipazioni 17 gennaio 2022: ultime news e spoiler Trono Over e Classico (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizia una nuova settimana e su Canale 5 sta per tornare Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Armando, Biagio e il tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà? I riflettori su chi saranno puntati? L’attenzione sarà sul Trono Over o su quello dei giovani? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne anticipazioni 17 gennaio 2022: ultime news su Gemma Galgani La puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe aprirsi con Gemma Galgani, la dama torinese più chiacchierata e discussa del parterre femminile. Dopo aver chiuso la relazione con Leonardo, Gemma ha deciso di frequentare il cavaliere romano Stefano, ma a quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizia una nuova settimana e su Canale 5 sta per tornare, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Armando, Biagio e il tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà? I riflettori su chi saranno puntati? L’attenzione sarà sulo su quello dei giovani? Scopriamolo insieme!17su Gemma Galgani La puntata di oggi dipotrebbe aprirsi con Gemma Galgani, la dama torinese più chiacchierata e discussa del parterre femminile. Dopo aver chiuso la relazione con Leonardo, Gemma ha deciso di frequentare il cavaliere romano Stefano, ma a quanto ...

