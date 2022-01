Traffico Roma del 17-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti sono segnalati al Gianicolense per un incidente all’incrocio tra via Raffaele Balestra e via Lorenzo rallentato ilpoi su via della Magliana anche qui a causa di un incidente avvenuto all’incrocio con via Pescaglia andiamo invece sulla Salaria Ci sono rallentamenti nelle due direzioni all’altezza del Porto dell’Urbe per i lavori in corso al impianto semaforico rallentamenti e code perinvece sono segnalati su via delle Capannelle tra via Lucreziana e via del Calice Cambiamo argomento alle squillino in Piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Napoleone III per una cerimonia religiosa in svolgimento sono possibili rallentamenti per ilnel cuore del quartiere africano invece chiusa oggi e ...