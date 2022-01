Traffico Roma del 17-01-2022 ore 09:30 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sulla Grande Raccordo Anulare tra Prenestina e La Rustica in carreggiata esterna poco il Traffico sul resto del percorso rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 tra via di Portonaccio e la tangenziale est e poi in tangenziale Tra Nomentana e Salaria verso Trionfale e verso il San Giovanni su viale Castrense Traffico con rallentamenti sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e sulla Salaria invece all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe anche in direzione del raccordo per lavori in corso all’ impianto semaforico Traffico in coda sulla via Appia 3 raccordo e via delle Capannelle verso il centro città per un veicolo guasto fermo sulla strada si sono invece formate code su via Tuscolana all’altezza di via Marco decumio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sulla Grande Raccordo Anulare tra Prenestina e La Rustica in carreggiata esterna poco ilsul resto del percorso rallentamenti sulla tratto Urbano della A24 tra via di Portonaccio e la tangenziale est e poi in tangenziale Tra Nomentana e Salaria verso Trionfale e verso il San Giovanni su viale Castrensecon rallentamenti sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e sulla Salaria invece all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe anche in direzione del raccordo per lavori in corso all’ impianto semaforicoin coda sulla via Appia 3 raccordo e via delle Capannelle verso il centro città per un veicolo guasto fermo sulla strada si sono invece formate code su via Tuscolana all’altezza di via Marco decumio ...

