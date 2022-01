Tonga, nuova forte eruzione. Tre le vittime dello tsunami di sabato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Registrata una nuova grande eruzione del vulcano sottomarino vicino alle isole Tonga , già duramente provate dalla precedente di tre giorni fa, che aveva innescato anche uno tsunami nel Pacifico . La ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Registrata unagrandedel vulcano sottomarino vicino alle isole, già duramente provate dalla precedente di tre giorni fa, che aveva innescato anche unonel Pacifico . La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rilevata una nuova 'grande eruzione' del vulcano sottomarino delle isole Tonga #ANSA - SkyTG24 : Tonga, rilevata nuova eruzione del vulcano sottomarino. Aerei valutano danni di sabato - fattoquotidiano : Eruzione vulcano Tonga, allarme tsunami per Usa, Alaska, Fiji e Nuova Zelanda: Hawai già raggiunte dalle onde - infoitinterno : Eruzione a Tonga: la più forte in 30 anni, onde anomale anche in Giappone, Nuova Zelanda e Perù - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Eruzione Tonga, la Nuova Zelanda invia un aereo per valutare i danni #Tonga -