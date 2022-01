The House (2022): una antologia dark ai confini del tempo (Di lunedì 17 gennaio 2022) The House Titolo originale: The House Anno: 2022 Paese: Regno Unito Genere: Animazione, black comedy Casa di produzione: Nexus Studios Distribuzione: Netflix Durata: 97 minuti Regia: Emma de Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr, Paloma Baeza Sceneggiatura: Enda Walsh Montaggio: Barney Pilling Musiche: Gustavo Santaolalla Attori: Mia Goth, Matteo Goode, Marco Heap, Miranda Richardson, Will Sharpe, Helena Bonham Carter Trailer ufficiale di “The House”Distribuito in sordina e nel silenzio generale sulla piattaforma Netflix, il 13 gennaio 2022, The House ha catturato rapidamente l’attenzione del pubblico giorno dopo giorno grazie a un passa parola, positivo, tra la gente. Come mai si è verificato questo fenomeno? Come ha fatto un ... Leggi su locchiodelcineasta (Di lunedì 17 gennaio 2022) TheTitolo originale: TheAnno:Paese: Regno Unito Genere: Animazione, black comedy Casa di produzione: Nexus Studios Distribuzione: Netflix Durata: 97 minuti Regia: Emma de Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr, Paloma Baeza Sceneggiatura: Enda Walsh Montaggio: Barney Pilling Musiche: Gustavo Santaolalla Attori: Mia Goth, Matteo Goode, Marco Heap, Miranda Richardson, Will Sharpe, Helena Bonham Carter Trailer ufficiale di “The”Distribuito in sordina e nel silenzio generale sulla piattaforma Netflix, il 13 gennaio, Theha catturato rapidamente l’attenzione del pubblico giorno dopo giorno grazie a un passa parola, positivo, tra la gente. Come mai si è verificato questo fenomeno? Come ha fatto un ...

