(Di lunedì 17 gennaio 2022)ha svelato che ha mantenuto il segreto della sua partecipazione a-Man: No Wayanche conha rivelato di averquando gli chiedeva se fossenelle riprese di-Man: No Way. L'attore era davvero determinato a mantenere il segreto come richiesto dalla Marvel e dalla Sony, non svelando proprio a nessuno la sua presenza nel nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland. Parlando con Joshua Horowitz per il podcast Happy sad confuse,ha spiegato parlando di-Man: No ...

Advertising

repubblica : Usa, asta record per un fumetto: Spider Man con il costume nero venduto a oltre 3 milioni di dollari - Agenzia_Ansa : VIDEO | Spider-Man ricavato da una matita Jumbo a colori rosso e blu, che richiamano la tuta del supereroe, é l'ult… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: 'Ho mentito a Emma Stone dicendo che non ero coinvolto'… - marvelcinemaita : Spider-Man: No Way Home, il co-sceneggiatore di ‘The Amazing Spider-Man’ commenta il ruolo di Andrew Garfield - AlisInfu : RT @bi4bi_otd: la prima coppia bi4bi giorno sono spider man e deadpool della marvel (deadpool canon) -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

, nonostante tutto, continua ad andare avanti. Pochi soldi rispetto ai primi giorni, per carità. Ma, chissà come, è ancora in grado di parlare al pubblico, di convincere qualche ...All hail the new king! "Scream" dethroned ": No Way Home" over the four - day Martin Luther King Jr. weekend, becoming the first film to unseat the superhero phenomenon since it debuted on Dec. 17. The slasher revival grossed $34 ...Andrew Garfield ha svelato che ha mantenuto il segreto della sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home anche con Emma Stone. Andrew Garfield ha rivelato di aver mentito a Emma Stone quando gli chie ...Il ruolo da protagonista nel primo The Amazing Spider-Man ha proiettato Andrew Garfield nella stratosfera dei divi di Hollywood!