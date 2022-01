Shadow Warrior 3: trapelata la data d’uscita (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono trapelate varie liste con i prossimi giochi in uscita per Xbox e PlayStation, tra questi è spuntata anche la data di Shadow Warrior 3 Lo sviluppatore Flying Wild Hog ha promesso che un annuncio sulla data di uscita sarebbe arrivato “presto” per Shadow Warrior 3, ma la sorpresa potrebbe già essere stata rovinata dal solito web, all’occhio del quale, come probabilmente sapete già, nulla sfugge. Gli elenchi dei prossimi titoli in uscita dell’Xbox Store e del PlayStation Store sono stati aggiornati con una data di uscita per il titolo in questione: 1 marzo. I preordini sono ora disponibili anche se l’elenco di Steam deve ancora essere aggiornato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Shadow ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono trapelate varie liste con i prossimi giochi in uscita per Xbox e PlayStation, tra questi è spuntata anche ladi3 Lo sviluppatore Flying Wild Hog ha promesso che un annuncio sulladi uscita sarebbe arrivato “presto” per3, ma la sorpresa potrebbe già essere stata rovinata dal solito web, all’occhio del quale, come probabilmente sapete già, nulla sfugge. Gli elenchi dei prossimi titoli in uscita dell’Xbox Store e del PlayStation Store sono stati aggiornati con unadi uscita per il titolo in questione: 1 marzo. I preordini sono ora disponibili anche se l’elenco di Steam deve ancora essere aggiornato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo....

