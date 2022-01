Sanremo 2022 | tutto sulla kermesse canora | domani al via le prove

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022): ieri sera il conduttore e direttore artistico Amadeus si è concesso il primo check con test a luci e audio, come riportano i giornali locali, mentre daprenderanno il via ledei venticinque big: cresce l’attesa, a distanza di due settimane dal debutto, per il Festival di, che vede in veste di conduttore e direttore artistico Amadeus. Ieri sera al Tg1 il conduttore ha annunciato la presenza dei Maneskin, che si aggiungono agli altri super ospiti che sono Checco Zalone e Cesare Cremonini. In giornata invece gli artisti in gara raggiungeranno. Infatti da, martedì 18 gennaio, inizieranno per i 25 big le. Al teatro Ariston è prevista, nel rispetto delle ...