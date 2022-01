Ragazzini padroni sul bus | minacce e insulti all' autista Per mezz' ora sequestrano un mezzo della linea C con due passeggere a bordo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ANCONA - Una guerriglia urbana. Spazi graffiati, nel profondo, dal disagio dei più giovani che cercano sfogo in azioni imponderate. Capita così che alla fine d'una giornata di dicembre, come tante, un ...

Advertising

francesco088661 : RT @francesco088661: #IlPN BABY GANG straniera minaccia (con coltello)e rapina tre ragazzini mentre passeggiano a Pisa. La madre di una vit… - iphoneapple6S : RT @francesco088661: #IlPN BABY GANG straniera minaccia (con coltello)e rapina tre ragazzini mentre passeggiano a Pisa. La madre di una vit… - Ben_di_ : RT @francesco088661: #IlPN BABY GANG straniera minaccia (con coltello)e rapina tre ragazzini mentre passeggiano a Pisa. La madre di una vit… - krieg21m : RT @francesco088661: #IlPN BABY GANG straniera minaccia (con coltello)e rapina tre ragazzini mentre passeggiano a Pisa. La madre di una vit… - Salvargento : RT @francesco088661: #IlPN BABY GANG straniera minaccia (con coltello)e rapina tre ragazzini mentre passeggiano a Pisa. La madre di una vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzini padroni

corriereadriatico.it

Capita così che alla fine d'una giornata di dicembre, come tante, un nugolo dirabbiosi decida di sequestrare per una mezz'oretta un autobus fermo al capolinea, nell'attesa che scatti l'...... ottima cera e aria giovane, a giudicare dalla vivacità delle vostre mosse, siete eterni, ... tenendo ben presente che, a prescindere dagli ostacoli e dai pianeti, siete voi i veridel ...ANCONA - È di quattro arresti il bilancio della rissa tra giovani che sabato si è scatenata sotto la Galleria Dorica. Sono volati calci, pugni e anche qualche sedia. Il tutto sotto ...ANCONA - Una guerriglia urbana. Spazi graffiati, nel profondo, dal disagio dei più giovani che cercano sfogo in azioni imponderate. Capita così che alla fine d’una giornata ...