Quirinale | Crisanti ' vota' | Al Colle un politico | mi piacerebbe una donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Il 'toto-nomi' sul prossimo presidente della Repubblica "non è una cosa di cui mi sono appassionato. Lo dico sinceramente, faccio fatica. Ma preferisco dichiaratamente una persona che ha un'idea politica e che magari riesce a superarla in qualche modo per rappresentare tutti quanti. Preferisco una persona così. Vorrei un, non un tecnico. La Presidenza della Repubblica è una carica politica, la carica politica per eccellenza, è eletto dal Parlamento". Sogna tutto questo per ilil virologo Andrea, interpellato dall'Adnkronos Salute. No outsider della politica: questo il suo punto fermo. Ma una figura come l'attuale premier Mario Draghi? "Niente nomi, non voglio essere tirato da una parte e dall'altra", mette subito in chiaro. Unapresidente? "Sì, mi ...