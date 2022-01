Patrick De Luca: esce “Asfalto e nuvole” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Patrick De Luca, in lizza per il Premio Lucio Dalla, dona voce e luce alle silenti ombre della società odierna. Chi è Patrick De Luca? Patrick De Luca è un cantautore italiano classe ‘93. Nel settembre 2015 si iscrive all’Accademia delle Arti “Born To Play”, all’interno della quale segue corsi e lezioni di canto. Un anno più tardi giunge alla seconda fase del Tour Music Fest grazie a una masterclass svoltasi al prestigiosissimo C.E.T. di Mogol, da cui ottiene ottimi feedback. Nel 2021 firma il primo contratto discografico, pubblicando due mesi più in là “Voglio dirti qualcosa”. Nel giugno 2021 è il turno di “In questa notte buia”, release che riscuote un notevole successo di pubblico e critica e lo porta al contest “New Vibe Music Festival”. Vince il Premio Stampa e a settembre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022)De, in lizza per il Premio Lucio Dalla, dona voce e luce alle silenti ombre della società odierna. Chi èDeDeè un cantautore italiano classe ‘93. Nel settembre 2015 si iscrive all’Accademia delle Arti “Born To Play”, all’interno della quale segue corsi e lezioni di canto. Un anno più tardi giunge alla seconda fase del Tour Music Fest grazie a una masterclass svoltasi al prestigiosissimo C.E.T. di Mogol, da cui ottiene ottimi feedback. Nel 2021 firma il primo contratto discografico, pubblicando due mesi più in là “Voglio dirti qualcosa”. Nel giugno 2021 è il turno di “In questa notte buia”, release che riscuote un notevole successo di pubblico e critica e lo porta al contest “New Vibe Music Festival”. Vince il Premio Stampa e a settembre ...

