Messina, il sindaco De Luca si dimette e prosegue la protesta al porto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il sindaco di Messina Cateno De Luca protesta al molo traghetti privati nella rada di San Francesco, si batte contro l'uso del Green Pass rafforzato sui traghetti. Ha trascorso la notte in tenda ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) IldiCateno Deal molo traghetti privati nella rada di San Francesco, si batte contro l'uso del Green Pass rafforzato sui traghetti. Ha trascorso la notte in tenda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Messina si è accampato sul molo dei traghetti. 'Lo Stato ci ha posto sotto sequestro. Da Villa San G… - fattoquotidiano : Super Green pass, chi non lo presenta non si imbarca. Il sindaco di Messina protesta: “Norma ingiusta, va rivista” - Corriere : Green pass per attraversare lo Stretto, si dimette il sindaco di Messina (accampato al porto) - zazoomblog : Messina il sindaco De Luca si dimette e prosegue la protesta al porto - #Messina #sindaco #dimette #prosegue - cleona12 : RT @HANIA243474887: Iniziano le prime defezioni anche da parte della politica: il sindaco di Messina organizza una protesta contro il green… -