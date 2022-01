Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria (Di lunedì 17 gennaio 2022) , manca soltanto l’ufficialità. Risolti gli intoppi che dovevano essere sciolti, il tecnico firmerà fino a giugno e poi scatterà automaticamente il rinnovo biennale. Ci sono soltanto pochi dettagli da limare, ma l’accordo è stato praticamente raggiunto su tutto. Giampaolo torna alla Samp dove era stato dal 2016 al 2019. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) , manca soltanto l’ufficialità. Risolti gli intoppi che dovevano essere sciolti, il tecnico firmerà fino a giugno e poi scatterà automaticamente il rinnovo biennale. Ci sono soltanto pochi dettagli da limare, ma l’accordo è stato praticamente raggiunto su tutto.torna alla Samp dove era stato dal 2016 al 2019. SportFace.

