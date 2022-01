Manuel Bortuzzo, l’amara confessione: “Ad oggi non posso avere figli” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancano pochi giorni all’uscita di scena di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip. L’ex talento del nuoto italiano abbandonerà la casa entro questo mese insieme a Gianmaria Antinolfi, in modo da riprendere gli allenamenti in vista della sua futura partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Da un po’ di tempo a questa parte Manuel si espone raramente, non lo si vede quasi mai coinvolto nelle principali dinamiche del reality, ma ciò non significa che sia un concorrente banale, anzi. Più semplicemente, Manuel ha scelto di trascorrere gli ultimi scampoli della sua avventura al GF Vip insieme ai compagni con cui ha legato un rapporto più profondo, ed è proprio con loro che si è lasciato andare a un’amara confessione: nonostante sotto funzioni tutto, non può al momento avere ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancano pochi giorni all’uscita di scena didal Grande Fratello Vip. L’ex talento del nuoto italiano abbandonerà la casa entro questo mese insieme a Gianmaria Antinolfi, in modo da riprendere gli allenamenti in vista della sua futura partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Da un po’ di tempo a questa partesi espone raramente, non lo si vede quasi mai coinvolto nelle principali dinamiche del reality, ma ciò non significa che sia un concorrente banale, anzi. Più semplicemente,ha scelto di trascorrere gli ultimi scampoli della sua avventura al GF Vip insieme ai compagni con cui ha legato un rapporto più profondo, ed è proprio con loro che si è lasciato andare a un’amara: nonostante sotto funzioni tutto, non può al momento...

