LIVE Camila Giorgi-Potapova 6-4 1-0 | Australian Open 2022 in DIRETTA | l’azzurra tiene il primo servizio del secondo set

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0vincente di. 2-0 DOPPIO FALLO DI! BREAK DINELSET! 30-40 SPLENDIDA RISPOSTA CON IL DRITTO DISULLA PRIMA DELLA RUSSA! PALLA-BREAK! 30-30 Sbaglia con il dritto. 30-15vincente a uscire della russa. 15-15 Sbaglia con il dritto. 0-15 Dritto in rete di. 1-0comanda lo scambio e chiude con il rovescio incrociato tenendo ildelset. 40-30 Accelerazione delcon il rovescio incrociato. 30-30 Rovescio in rete di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Potapova 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra annulla una palla-break e tiene il primo… - roses_blessed : Comunque se Karla Camila Cabello Estrabao cantasse 'O bacin, o culett' penso che potrei comunque scaricarla più vel… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Camila

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. GIORGI - POTAPOVA, AUSTRALIAN OPEN 2022: PROGRAMMA LUNEDÌ 17 GENNAIO Ore 1:00Giorgi (ITA) (30) - Anastasia ...... NON PRIMA DELLE 6.00) LA DIRETTADI CARUSO - KECMANOVIC (4° MATCH DALL'1.00, NON PRIMA DELLE ... Fra le ragazze la capofila èGiorgi con la russa Potapova, seguita da Lucia Bronzetti con ...Domani, a partire dalle 01.00 italiane, Camila Giorgi farà il proprio esordio negli Australian Open 2022. La marchigiana aprirà il programma sul campo n.6 affrontando la russa Anastasia Potapova (n.68 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giorgi-Potapova, il programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi e Anastasija ...