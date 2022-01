Il Pd stravince le suppletive a Roma1 con Cecilia D'Elia (ma hanno votato in pochissimi)

Advertising

L'HuffPost

Cecilia D'Elia del Pd ha conquistato il seggio alla Camera dei deputati - lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della Capitale - vincendo le elezionidi Roma centro con il 59,43% dei consensi. Clamoroso il dato dell'affluenza, pari ad appena l11,33% degli aventi diritto. Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha ......il Partito Democratico l'astensionismocon numeri bassissimi Il messaggio del sindaco di Roma a D'Elia che vince il 'suo' seggio con centrosinistra e Partito Democratico Elezioni...Cecilia D’Elia del Pd ha conquistato il seggio alla Camera dei deputati – lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della Capitale – vincendo le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43 ...Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra, ha avuto il 22,42% dei voti; Valerio Casini (Iv) il 12,93; Beatrice Gamberini il 3,24%; Lorenzo Vanni l'1,97 ...