I missili della Corea del Nord in realtà sono messaggi per Joe Biden (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cresce la preoccupazione americana per i test missilistici compiuti dalla Corea del Nord. Il Paese asiatico in proporzione alle sue reali capacità offensive ha condotto un numero elevato di lanci per far avanzare il programma nazionale di Difesa, ma secondo l'Amministrazione Biden lo scopo di Pyongyang sarebbe quello di attirare l'attenzione mondiale su di sé mostrando i muscoli, sostenendo di doversi difendere da un possibile attacco da parte del “gigante cattivo” Usa e proveniente dalle basi militari situate a Guam e in Giappone. Nel suo discorso ai membri del governo della scorsa settimana, il capo Nord Coreano Kim Jong-un ha dichiarato di voler espandere il proprio arsenale militare delineando un elenco di armi desiderate, inclusi missili balistici ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cresce la preoccupazione americana per i teststici compiuti dalladel. Il Paese asiatico in proporzione alle sue reali capacità offensive ha condotto un numero elevato di lanci per far avanzare il programma nazionale di Difesa, ma secondo l'Amministrazionelo scopo di Pyongyang sarebbe quello di attirare l'attenzione mondiale su di sé mostrando i muscoli, sostenendo di doversi difendere da un possibile attacco da parte del “gigante cattivo” Usa e proveniente dalle basi militari situate a Guam e in Giappone. Nel suo discorso ai membri del governoscorsa settimana, il capono Kim Jong-un ha dichiarato di voler espandere il proprio arsenale militare delineando un elenco di armi desiderate, inclusibalistici ...

Advertising

glooit : I missili della Corea del Nord in realtà sono messaggi per Joe Biden leggi su Gloo - EugenioCardi : @giu33liana Certo, situazioni che si son ripetute diverse altre volte nel tempo, forse il momento peggiore è stata… - giacDomenico : La Russia vuol riportare missili nucleari a Cuba. Usa, torna spettro della crisi del 1962 - infoitestero : Chi c'è dietro i missili della Corea del Nord? — L'Indro - fabri_frontera : @ItalyMFA @luigidimaio @SecBlinken @StateDept @ItalyinUS @AmbasciataUSA Sr. Di Maio, per caso ha parlato con Blinke… -