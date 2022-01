Gru crollata a Torino | la verità sulla strage in un foglio di lavoro?

Advertising

VPrivaci : @SimoneBonzanini @PusJordan @fmiancal @CarmineSaturday @labrunazarina @jessmandy1887 A Torino è crollata una gru su… -

Ultime Notizie dalla rete : Gru crollata

Open

Le indagini sullain via Genova a Torino sono a una possibile svolta. Sotto la lente della magistratura c'è la pressione dell'olio idraulico e l'efficienza del braccio telescopico dell'autogru. E sulla ...Dopo la puntata che ha segnato il primo scontro tra le due , Soleil èin lacrime: "Non ho ...su Italia1 il film d'animazio[...] Torna in televisione la prima avventura del supercattivo...La pira di 16 metri sarà accesa il 16 gennaio per il tradizionale evento di Sant’Antonio Abate. Presentato il programma: niente pubblico, l’accensione solo in diretta su tre tv ...Le immagini arrivano da Tripoli, in Libia, e riguardano un’area non ancora residenziale all’interno della quale erano in corso i lavori ...