Gli Emirati Arabi sono i primi al mondo a introdurre davvero la settimana corta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si parla da un po' della settimana lavorativa corta. Winston Churchill, arrivò a predirlo nel 1953, dicendo che si sarebbe arrivati a lavorare 4 giorni a settimana grazie ai progressi tecnologici. Prima di lui il più influente tra gli economisti del XX secolo Keynes, nel 1935, ipotizzò un mondo dove tutti avrebbero potuto godere del tempo libero per vivere la propria vita, lavorando solamente 15 ore alla settimana. Ben al di sotto delle 35 ore francesi introdotte vent'anni fa. Oggi forse, anche grazie alla pandemia, siamo pronti a cominciare la rivoluzione. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima nazione al mondo Non sono solo le aziende ad aver captato la necessità, ma anche i governi: la Finlandia, la Scozia e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si parla da un po' dellalavorativa. Winston Churchill, arrivò a predirlo nel 1953, dicendo che si sarebbe arrivati a lavorare 4 giorni agrazie ai progressi tecnologici. Prima di lui il più influente tra gli economisti del XX secolo Keynes, nel 1935, ipotizzò undove tutti avrebbero potuto godere del tempo libero per vivere la propria vita, lavorando solamente 15 ore alla. Ben al di sotto delle 35 ore francesi introdotte vent'anni fa. Oggi forse, anche grazie alla pandemia, siamo pronti a cominciare la rivoluzione. GliUnitila prima nazione alNonsolo le aziende ad aver captato la necessità, ma anche i governi: la Finlandia, la Scozia e ...

