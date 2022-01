GF Vip | Sophie Codegoni rimprovera Giucas Casella | “È tutto sporco”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le condizioni igieniche della casa sono spesso motivo di discussione. Più volte, infatti, le telecamere hanno ripreso le lamentele degli inquilini più amati di Canale 5. Nelle ultime ore,ha perso la pazienza a causa di. Quest’ultimo, almeno stando alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe lasciato il bagno in condizioni indecenti. La produzione del reality, forse per non alimentare ulteriormente i commenti dei fan su questo argomento, ha provato a censurare parte delle parole di. GF Vip,incontenibile davanti aVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...