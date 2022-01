Garattini frena sulla riduzione delle quarantene 

Leggi su agi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Abbreviare e semplificare le quarantene? "La prudenza non è mai troppa, starei molto attento: bisogna evitare di dare troppo l'idea che siamo alla fine del tunnel, c'è ancora molto da fare". Lo ha detto Silvio, presidente dell'Istituto ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano intervenendo ad "Agorà" su Rai 3. Per, "procedendo con la necessaria gradualità, partendo cioè dai più fragili, bisogna arrivare alla vaccinazione obbligatoria per tutti: non si capisce perché altri vaccini sono obbligatori e quello anti Covid no, visto anche siamo ragionevolmente sicuri del fatto che è assolutamente ben tollerato, soprattutto dai più giovani". Il farmacologo mette in guardia: "Oggi abbiamo varianti diverse da quelle di un anno fa e che potrebbero essere diverse da quelle che avremo fra un mese, si stanno affacciando altre ...