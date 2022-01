El Pais: «Altro che big data, Ancelotti simboleggia il trionfo del tecnico enciclopedico» (Di lunedì 17 gennaio 2022) El Pais celebra il Real Madrid vincente, con un editoriale di Ramon Besa. Ne descrive il “potere reverenziale che provoca”: “Il Madrid può essere eliminato dalla Copa del Rey dall’Alcoyano. Può essere sconfitto anche da Cornellà in campionato o mettere lo Sheriff sulla mappa della Champions League”, la sua “affidabilità nelle finali”. E poi scrive di Ancelotti: “Sicuramente il miglior allenatore dopo essere passato per gli uffici di Berlusconi, Abramovich, Beckenbauer, Al-Khelaïfi e Florentino. All’italiano basta alzare un sopracciglio per muovere la palla e un pacchetto di gomme da masticare per dominare la partita contro rivali gestite da tecnici chiamati ‘autori’ come Marcelino. Ancelotti in definitiva simboleggia il trionfo del tecnico enciclopedico in tempi di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Elcelebra il Real Madrid vincente, con un editoriale di Ramon Besa. Ne descrive il “potere reverenziale che provoca”: “Il Madrid può essere eliminato dalla Copa del Rey dall’Alcoyano. Può essere sconfitto anche da Cornellà in campionato o mettere lo Sheriff sulla mappa della Champions League”, la sua “affidabilità nelle finali”. E poi scrive di: “Sicuramente il miglior allenatore dopo essere passato per gli uffici di Berlusconi, Abramovich, Beckenbauer, Al-Khelaïfi e Florentino. All’italiano basta alzare un sopracciglio per muovere la palla e un pacchetto di gomme da masticare per dominare la partita contro rivali gestite da tecnici chiamati ‘autori’ come Marcelino.in definitivaildelin tempi di ...

