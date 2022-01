Docenti a casa, i genitori diventano supplenti. C’è chi dice no: “La funzione dell’insegnante non è quella di una babysitter” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti bisogna fare i conti con l'assenza di personale scolastico dovuto alle ripercussioni da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti bisogna fare i conti con l'assenza di personale scolastico dovuto alle ripercussioni da Covid-19. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti a casa, i genitori diventano supplenti. C’è chi dice no: “La funzione dell’insegnante non è quella di una b… - Andreaacquista : RT @GhitaIacono: Obbligo vaccinale per i docenti. Trovata morta in casa: l’insegnante di sostegno Vanessa Lisitano aveva solo 27 anni. Era… - hetzmichnicht1 : RT @GhitaIacono: Obbligo vaccinale per i docenti. Trovata morta in casa: l’insegnante di sostegno Vanessa Lisitano aveva solo 27 anni. Era… - GhitaIacono : Obbligo vaccinale per i docenti. Trovata morta in casa: l’insegnante di sostegno Vanessa Lisitano aveva solo 27 ann… - Maurofabio31 : RT @Politic01774202: @Maurofabio31 @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Non solo sei stata anche a favore dello scudo per i dirigenti scolastici… -