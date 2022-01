Covid, ormai siamo fuori controllo. Ma c’è un limite a tutto (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonio Di Giovanni ormai siamo fuori controllo. Sul fronte dei rapporti umani questa pandemia ha accentuato tutti gli aspetti più negativi. Non c’è più rispetto nemmeno per la morte e il caso più eclatante è il delirio No-Vax in rete sul decesso di David Sassoli. L’ex presidente del parlamento Europeo dieci anni fa aveva subito un trapianto di midollo a seguito di un tumore delle plasmacellule e nei giorni scorsi purtroppo non ce l’ha fatta, lasciandoci per un mieloma e non per cause ascrivibili al vaccino anti Covid, come da giorni si legge nei commenti idioti di molti No-Vax. Un uomo perbene, educato e dalla morale specchiata, un politico serio che ha avuto un coro unanime di parole di lode da molti cittadini e da molti politici di schieramenti diversi. Su Twitter come sulla maggior parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonio Di Giovanni. Sul fronte dei rapporti umani questa pandemia ha accentuato tutti gli aspetti più negativi. Non c’è più rispetto nemmeno per la morte e il caso più eclatante è il delirio No-Vax in rete sul decesso di David Sassoli. L’ex presidente del parlamento Europeo dieci anni fa aveva subito un trapianto di midollo a seguito di un tumore delle plasmacellule e nei giorni scorsi purtroppo non ce l’ha fatta, lasciandoci per un mieloma e non per cause ascrivibili al vaccino anti, come da giorni si legge nei commenti idioti di molti No-Vax. Un uomo perbene, educato e dalla morale specchiata, un politico serio che ha avuto un coro unanime di parole di lode da molti cittadini e da molti politici di schieramenti diversi. Su Twitter come sulla maggior parte dei ...

