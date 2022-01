Coppa Italia, Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di lunedì 17 gennaio 2022) Obiettivo quarti di finale. La Juventus, reduce dal successo per 2-0 in campionato contro l'Udinese... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Obiettivo quarti di finale. La, reduce dal successo per 2-0 in campionato contro l'Udinese...

Advertising

juventusfc : Subito al lavoro: obiettivo #JuveSamp #TrainingCenter #ForzaJuve - GoalItalia : Kean non ci sarà in Coppa Italia contro la Samp: dovrà scontare la squalifica rimediata con l'Everton in Carabao Cu… - trentinovolley : ??????????| DEL MONTE COPPA ITALIA 2022 ? 3-0 su Monza alla BLM Group Arena! Ecco il pass per la 15^ Final Four della… - __grazy87 : RT @romeoagresti: Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - Mattiamalizia61 : @romeoagresti @GoalItalia De ligt era diffidato ed ha rimediato un cartellino giallo nella finale di coppa Italia dell'anno scorso -