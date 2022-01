Colore d’inverno? Sì grazie | preferibilmente sostenibile!

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Spesso si tende a pensare che i capi colorati siamo per definizione chiassosi e che non possano essere indossati in modo glamour. Se poi si tratta di capi che vengono dal mondo della moda sostenibile, l’associazione con il mondo un po’ “fricchettone” è praticamente immediata. E invece non è affatto così: si possono indossare capi coloratissimi anchecon gusto e stile, basta sapere esattamente che abbinamenti realizzare! Ecco qualche idea di look per voi, scelta tra una selezione di brand sostenibili! Pellicce Maison Pop Couture, cintura Lizé Natural Clothing, t-shirt The Optimistic Apple, borsa Bprime: la pelliccia eco Le pellicce eco derivano da fibre sintetiche, ovviamente, perché non utilizzano in alcun modo elementi di origine animale. Quindi, anche nella scelta di una pelliccia, seppur ecologica, è ...