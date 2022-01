Calcio: Robert Lewandowski eletto Best FIFA Player del 2021 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non è arrivato il Pallone d’oro (andato a Lionel Messi), ma Robert Lewandowski può considerarsi parzialmente contento per aver vinto quest’oggi il Best FIFA Player 2021, premio assegnato al miglior calciatore del mondo del precedente anno solare. L’attaccante del Bayern Monaco è reduce da due stagioni molto produttive, e proprio l’annata 2020/2021 ha contribuito molto alla scelta della giuria, composta da capitani, allenatori e giornalisti, i quali hanno preferito il polacco a Lionel Messi e Mohamed Salah. Nella conferenza svoltasi a Zurigo si è assegnato anche il premio femminile, che è andato alla spagnola Alexia Putellas, capitano del Barcellona e già vincitrice dell’ultimo Pallone d’Oro, arrivato dopo una stagione in cui le catalane hanno conquistato campionato, ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non è arrivato il Pallone d’oro (andato a Lionel Messi), mapuò considerarsi parzialmente contento per aver vinto quest’oggi il, premio assegnato al miglior calciatore del mondo del precedente anno solare. L’attaccante del Bayern Monaco è reduce da due stagioni molto produttive, e proprio l’annata 2020/ha contribuito molto alla scelta della giuria, composta da capitani, allenatori e giornalisti, i quali hanno preferito il polacco a Lionel Messi e Mohamed Salah. Nella conferenza svoltasi a Zurigo si è assegnato anche il premio femminile, che è andato alla spagnola Alexia Putellas, capitano del Barcellona e già vincitrice dell’ultimo Pallone d’Oro, arrivato dopo una stagione in cui le catalane hanno conquistato campionato, ...

