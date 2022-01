Calcio: Pioli, 'l'arbitro ci ha chiesto scusa, colpe del ko vanno divise con lui' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. - (Adnkronos) - "Ho provato a calmare i miei, non ci sono riuscito. Sappiamo di aver subito un torto e abbiamo perso lucidità. È un peccato. Le responsabilità sono certamente nostre ma questa volta vanno divise con l'arbitro, che peraltro ci ha chiesto scusa". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro lo Spezia inficiata dall'errore dell'arbitro Serra che non ha concesso la regola del vantaggio ai rossoneri fischiando un fallo su Rebic pochi minuti prima di subire il gol del ko. "Tra l'altro è strano, ha passato la partita a non fischiare i mezzi falli. Il primo tempo non doveva finire 1-0 per le occasioni create, è stata una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente", aggiunge Pioli a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. - (Adnkronos) - "Ho provato a calmare i miei, non ci sono riuscito. Sappiamo di aver subito un torto e abbiamo perso lucidità. È un peccato. Le responsabilità sono certamente nostre ma questa voltacon l', che peraltro ci ha". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanodopo la sconfitta in casa per 2-1 contro lo Spezia inficiata dall'errore dell'Serra che non ha concesso la regola del vantaggio ai rossoneri fischiando un fallo su Rebic pochi minuti prima di subire il gol del ko. "Tra l'altro è strano, ha passato la partita a non fischiare i mezzi falli. Il primo tempo non doveva finire 1-0 per le occasioni create, è stata una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente", aggiungea ...

