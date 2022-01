Bergamo | incendio nella notte in un cantiere di via Spino

(Di lunedì 17 gennaio 2022). I Vigili del fuoco della centrale di, i volontari di Gazzaniga e i volontari di Madone sono intervenuti per domare le fiamme di unche si è sviluppato inin via Pietro. L’allarme è scattato poco prima dell’una e mezza ditra domenica 16 e lunedì 17 gennaio. Ilè abbandonato da anni, è un parcheggio multipiano e l’si è sviluppatotromba delle scale ormai da tempo usata come deposito. I vigili del fuoco spente le fiamme hanno messo in sicurezza l’area compromessa.

