Bari | negarono sesso a pagamento con Berlusconi | quattro ragazze rinviate a giudizio per falsa testimonianza

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Inizierà il 7 aprile il processo nei confronti didonne e dell’ex autista di Gianpaolo Tarantini, accusati di aver mentito ai magistrati che indagavano sulle feste a base didell’ex premier Silvio. Si tratta di Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone, Roberta Nigro, Barbara Montereale e Bernardino Mastromarco: per tutti l’accusa è di. Ledonne hanno testimoniato al processo di primo grado che portò alla condanna di Tarantini negando di essersi prostituite e di essere state poi pagate daper quelle prestazioni. A smentirle, secondo l’accusa rappresentata dal pm Marco D’agostino, il confronto tra le intercettazioni telefoniche tra Gianpi e le donne, nonché le dichiarazioni che le stesse avevano rilasciato in ...

Le donne, citate come testimoni al processo in corso a Bari, negarono di essersi prostituite e di essere state poi pagate per quelle prestazioni, secondo la Procura mentendo. Quattro donne e l'ex autista di Gianpaolo Tarantini sono stati rinviati a giudizio per falsa testimonianza dalla gup del Tribunale di Bari Rossana De Cristofaro, accusati di aver mentito ...