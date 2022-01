Spezia: Nzola altro dubbio per Motta (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo Spezia parte per Milano con M'Bala Nzola a mezzo servizio. Il centravanti angolano, fermato venerdì da un attacco di gastroenterite, verrà portato a San Siro per la sfida al Milan ma il suo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Loparte per Milano con M'Balaa mezzo servizio. Il centravanti angolano, fermato venerdì da un attacco di gastroenterite, verrà portato a San Siro per la sfida al Milan ma il suo ...

