Spalletti da brividi: “Possiamo fare felice una città intera, non dobbiamo avere alibi” (Di domenica 16 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A tra Bologna e Napoli. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza della città di Napoli per la squadra e dello Stadio Diego Armando Maradona per raggiungere i propri obiettivi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo Possiamo fare felice una città intera”. “Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi non dobbiamo avere alibi”. “Vedo difficile che Osimhen possa giocare dall’inizio domani, ha fatto due o tre allenamenti. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Lucianoha parlato nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A tra Bologna e Napoli. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza delladi Napoli per la squadra e dello Stadio Diego Armando Maradona per raggiungere i propri obiettivi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Noi siamo qualcuno se rendiamoqualcuno. Come gruppouna”. “Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi non”. “Vedo difficile che Osimhen possa giocare dall’inizio domani, ha fatto due o tre allenamenti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti brividi DIRETTA/ Napoli Fiorentina (risultato finale 2 - 5): dilagano i Viola! La Fiorentina tira un sospiro di sollievo, mentre il tecnico azzurro Luciano Spalletti protesta a ... Pochi brividi però finora. A quattro giri di orologio dal fischio di inizio Politano ha servito in ...

Spalletti da brividi: "Il mio vero virus è il Napoli e non voglio guarire" Napoli Calcio - Meravigliosa dichiarazione d'amore di Luciano Spalletti verso Napoli e il Napoli in conferenza stampa. Napoli, dichiarazione d'amore di Spalletti In tempi di Covid19, il tecnico toscano si è infatti pronunciato così nel post partita di Serie A in merito alla sua recente positività: "Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid ...

