Sfuriata di Colantuono | “Che senso ha giocare così?”

(Di domenica 16 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Stefanoè visibilmente contrariato al termine del match perso all’Arechi con la Lazio. Una rosa ridotta ai minimi termini dal covid, dagli infortuni e dalle squalifiche hanno reso ancora più vulnerabile la Salernitana: “E’ impossibile commentare la gara per me, che gusto c’èin queste condizioni? Non capisco che partita è stata quella di oggi, ma questo discorso non vale solo per la Salernitana, anche perché probabilmente la bilancia sarebbe stata ugualmente a favore della Lazio se fossimo stati al completo. Stasera mancavano sette titolari, oltre agli infortuni che già avevamo. Il protocollo del rinvio delle gare con il 35% di positivi so che si applicherà a partire da lunedì, oggi non è applicabile. Per noi non vale, per chi gioca lunedì sì: allora il protocollo è per la giornata o per il giorno in cui ...