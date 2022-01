Sci alpino | quando le prossime gare? Calendario Kitzbuehel e Cortina d’Ampezzo | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

Dopo aver concluso i fine settimana di Zauchensee e Wengen, la Coppa del Mondo di sci2021-2022 si sposta per altre due tappe storiche del Circo Bianco. Le donne, infatti, sbarcheranno in Italia in vista dell'appuntamento di, dove si disputeranno due prove veloci, una discesa e un superG, con Sofia Goggia che cercherà di essere nuovamente grande protagonista, provando anche a sognare la Sfera di Cristallo, mentre gli uomini saranno nella mitologica Streif didove gli atleti saranno impegnati in due discese e uno slalom. Su questo fronte il nostro Dominik Paris è pronto a far valere il suo status di "padrone di casa" sulla splendida pista austriaca, per cercare il grande colpo prima di pensare poi alle Olimpiadi di Pechino.